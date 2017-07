heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Rettungs- und Krankentransporte

Immer mehr Krankentransporte in Wien werden an private Anbieter wie Mietwagenfirmen vergeben. Kritisiert werden die angeblich schlechteren Standards der privaten Krankentransporte.

In unserer Redaktion bekommen wir immer wieder Zuschriften von Patienten und Patientinnen, die sich über Rechnungen von nach einem Transport beschweren. Wir wollen heute der Frage nachgehen, welche Arten von Transporten es gibt, deren Notwendigkeit und warum manche Fahrten nicht von der Sozialversicherung gedeckt sind.