Seitenblicke Gourmet *Seitenblicke Gourmet in Goldegg im Pongau

Der "Tod" kam in die K├╝che

Die letzte Gourmet-Folge in diesem Jahr führt uns heute in das Hotel des Jahres 2017, ins Hotel & Restaurant SEEHOF in Goldegg am See. Gastgeberin Susi Schellhorn begrüßt den deutschen Schauspieler Peter LOHMEYER, der längst dienende "Tod" am Salzburger Domplatz. Zwischen den Vorstellungen von "Jedermann" erholt er sich im Hotel Seehof und kommt dort zu neuen Kräften.