Der Liebeswunsch

Das Ärzteehepaar Lars und Marlene haben die Studentin Anja als Haus-Sitterin engagiert. In dieser Zeit lernt Anja Leonhard kennen, ein enger Freund des Paares, erfolgreicher Richter - und Ex-Mann von Marlene. Auf merkwürdige Art und Weise fühlen sich die beiden grundverschiedenen Menschen zueinander hingezogen. Schließlich heiraten Anja und Leonhard, bekommen sogar einen gemeinsamen Sohn. Doch dieses Leben ist für Anja ein emotionales Gefängnis. Erst betäubt sie ihr Leid mit Alkohol, dann flüchtet sie sich in eine leidenschaftliche Affäre mit Lars. Doch keiner dieser Wege ist eine Lösung. Im Gegenteil. Anja verliert sich in einem Strudel an Gefühlen, aus dem es schließlich kein Entrinnen gibt.

Koproduktion AllMedia/NDR/ORF/Arte