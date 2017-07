Die Barbara Karlich Show Wieviel Wahrheit verträgt eine Freundschaft?

Wolfgang, 57, Photograph aus Tirol,

kennt die Tücken einer langjährigen Freundschaft. "Mein Jugendfreund und ich sind seit vierzig Jahren befreundet und hatten auch eine Zeit lang keinen Kontakt, aber das hatte nichts zu bedeuten." An eine große Herausforderung erinnert er sich noch gut: „Die Chemie zwischen mir und seiner damaligen Partnerin stimmte nicht. So wie ich es mir wünschen würde, habe auch ich mit ihm darüber offen gesprochen. Er wollte mich darauf hin über ihre positiven Eigenschaften aufklären, was ja eine natürliche Reaktion ist. Übel genommen hat er es mir aber nicht. Es kommt eben immer drauf an, wie man Themen anspricht."