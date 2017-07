Sturm der Liebe Teil 2732

Zwischen Gottfried und seinem Sohn Christoph ist ein heftiger Streit im Gange. Ungewollt sorgt Charlotte zusätzlich für Zündstoff, als sie sich auf die Seite ihres Bruders schlägt und verspricht, an Christophs Stelle fortan seine Betreuung zu übernehmen. Rebecca wird an Marcels Todestag von wehmütigen Erinnerungen übermannt. Kurz nachdem sie auf dem Friedhof sein Grab besucht hat, kommt es bei ihr zu einem bewegenden Gefühlsausbruch, der Nils in große Verlegenheit bringt.