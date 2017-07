Seitenblicke

*Eine Vorschau auf das heutige Gourmet

In unserer letzten Folge von Seitenblicke Gourmet heute Abend um 21:50 Uhr auf ORF 2 kommt der "Tod" zu Besuch in das Hotel des Jahres 2017. Peter Lohmeyer ist der längst dienende "Tod" am Salzburger Domplatz. Zwischen den Vorstellungen erholt er sich im Seehof in Goldegg im Pongau.