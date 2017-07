Zeit im Bild

EuGH gibt Österreich in Flüchtlingsfragen recht / Fluggastdaten-Abkommen mit Kanada gestoppt / Heftige Kritik am ÖVP-Sicherheitspaket / Wie finanzieren die neuen Parteien ihren Wahlkampf / EU droht mit Konsequenzen, sollten die US-Sanktionen gegen Russland auch europäische Firmen treffen 7 / Keine neuen Zulassungen von Diesel- und Benzin-Autos ab 2040 in Großbritannien / Starbesetzung im Kammerspiel „The Party“ / ÖFB Frauen vor Spiel gegen Island - dazu eine Live-Schaltung nach Rotterdam