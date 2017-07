kreuz und quer Exorzismus - Der Kampf mit dem Teufel

Alljährlich unterziehen sich in Polen viele Menschen einem Exorzismus, weil sie befürchten vom Teufel besessen zu sein. Dieses antiquiert anmutende Ritual ist im streng katholischen Polen wieder gesellschaftsfähig geworden, seit sich der 2005 verstorbene Papst Johannes Paul II. zur Teufelsaustreibung bekannt hat. Der polnische Filmemacher Konrad Szoljaski zeigt in seinem Film drei junge Frauen, die sich für besessen halten und deshalb an einen Exorzisten wenden. Eine schockierende und aufwühlende Dokumentation über Menschen, die sich lieber angsteinflößenden Ritualen unterwerfen, als medizinische und therapeutische Hilfe zu suchen.

Eine Dokumentation von Konrad Szoljaski

Deutsche Bearbeitung: Rosemarie Pagani-Trautner