Das zur Volksrepublik China gehörende Tibet ist normalerweise für Journalisten schwer bis gar nicht zu bereisen. Die chinesischen Behörden erteilen so gut wie nie Visa an ausländische Berichterstatter, weil sie fürchten, diese wollen nur den Konflikt mit dem Dalai Lama wieder anheizen. Das geistige Oberhaupt der Tibeter lebt seit 1959 im Exil in Indien, er beklagt immer wieder die Unterdrückung der tibetischen Kultur durch die chinesischen Zentralbehörden. Peking versucht, den Tibet-Konflikt durch massive Investitionen in die tibetische Infrastruktur beizulegen oder zumindest abzuschwächen. Gelegentlich werden ausländische Journalisten eingeladen, um sich davon zu überzeugen - man führt ihnen dabei allerdings auch manchmal grenzwertige Vorzeigeprojekte vor. Davon konnten sich vor kurzem der langjährige China-Korrespondent des ORF, Raimund Löw, und ORF-Chefreporter Roland Adrowitzer überzeugen, die von der chinesischen Staatsregierung 3 Tage lang durch Tibet geführt wurden. Sehen sie eine von Roland Adrowitzer gestaltete Reportage.

Exklusiver Besuch bei Albert Hohenberg

Es ist eine exkluisive Gelegenheit gewesen: Albrecht Hohenberg, den Enkel des in Sarajewo 1914 erschossenen Thronfolgers Franz Ferdinand, zuhause in seiner Sommerfrische am Wolfgangsee besuchen zu dürfen. Man taucht ein in eine Welt von gestern und läßt sich alles in gepflegtem Schönbrunnerdeutsch erklären.