Mit 2017 ändert sich einiges bei der Arbeitnehmerveranlagung und in einigen Fällen muss gar kein Antrag mehr gestellt werden. Um den Verwaltungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der jährlichen Arbeitnehmerveranlagung zu minimieren, wird unter bestimmten Voraussetzungen im Sinne von Serviceorientierung und Kundenfreundlichkeit eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt werden. Dies erfolgt erstmalig in der zweiten Jahreshälfte 2017 für das Jahr 2016 von Amts wegen, das heißt ohne Abgabe einer Steuererklärung. Detailierte Fragen hat Judith Langasch recherchiert und im Anschluß haben wir den Steuerberater, Robert Baumert ins Studio geladen.

Je teurer das Hotel, desto luxuriöser die Ausstattung und der Komfort in den Zimmern. Duftendes Shampoo und Duschgel, flauschiger Bedemantel und weiche Handtücher. Für viele Gäste sind das Aufmerksamkeiten des Hotels, die gerne bei der Abreise im eigenen Koffer verschwinden. Aber darf man das? Macht man sich strafbar, wenn man das schöne Bedetuch einpackt?

Geschäft mit Herz

Wir stellen im Rahmen unserer Sendung regelmäßig Perlen des Einzelhandels, sogenannte "Geschäfte mit Herz" vor, die der Konkurrenz in Form von Internet und Handelsriesen trotzen und tapfer am heiss umkämpften Markt mitmischen.

Die Befürchtung, dass die digitalen Medien das gute alte Buch verdrängen werden, ist nicht eingetroffen. Und entgegen früherer Prognosen lesen heute auch wieder mehr junge Menschen. Das Einzige, womit Buchhandler heute kämpfen, ist die Konkurrenz der Großen, wie Internet und Handelsriesen.

Andrea Frey war in einer Buchhandlung im Herzen des Wienerwaldes.