The Master ("The Master") Oscar-nominiertes Meisterwerk

Philip Seymour Hoffman: 1967 - 2014

Der Ausnahmeschauspieler wurde am 2. Februar 2014 in seinem Apartment in New York tot aufgefunden - Todesursache war eine letale Mischung aus Heroin, Kokain und verschiedenen Aufputschmitteln und Tranquilizern. Hoffman wurde nur 46 Jahre alt und hinterließ eine (damals von ihm getrennt lebende) Lebensgefährtin und drei Kinder.



Jahrelang fiel der gewichtige Schauspieler vor allem als Nebendarsteller auf, der mit seinem subtilen Spiel selbst unsympathischen Charakteren eine berührende menschliche Note verlieh. Die Rolle des literarischen Exzentrikers Truman Capote katapultierte ihn endlich in die A-Liga Hollywoods und brachte ihm im Jahre 2006 den Oscar als Bester Hauptdarsteller ein. Im Nachfolgeprojekt "Mission: Impossible 3" (2006) spielte Hoffman den sadistischen Waffenhändler Owen Davian, der mit Tom Cruise alias Ethan Hunt ein irrwitziges Katz-und-Maus-Spiel quer über den Erdball führt.



In den nachfolgenden Jahren holte sich der vielseitige Mime drei weitere Oscar-Nominierungen: Als schnauzbärtiger CIA-Agent Gust Avrakotos in der Kriegssatire "Charlie Wilson's War"(2007) sowie als unkonventioneller katholischer Priester im Gesellschaftsdrama "Glaubensfrage" (2008). Für seine Rolle des charismatischen Sektenführers in "The Master"(2013) wurde er für einen Nebenrollen-Oscar nominiert, verlor aber die Trophäe an Christoph Waltz in "Django Unchained".



Hoffman hatte sich nicht nur im Kino einen Namen gemacht, auch im Theater fiel der blonde Schauspieler mit starken Darstellungen auf, die ihm zwei Tony-Nominierungen einbrachten. Während der Wiener Festwochen im Jahre 2009 gab er ein Gastspiel als Jago in William Shakespeares "Othello" in einer Neuinszenierung von US-Starregisseur Peter Sellars. Dabei stellte er auch sein Projekt mit Charlie Kauffman vor, die durchgeknallte Dramödie "Synecdoche, New York", in dem "Capote"-Kodarstellerin Catherine Keener seine Frau Adele spielt.



Einer seiner letzter Filme, "God's Pocket" kam am 6. Mai 2014 in die US-Kinos.