Zeit im Bild

Peter Pilz tritt bei Wahl an - dazu Reaktionen und eine Studioanalyse / Hübner wird nicht mehr für FPÖ kandidieren / Israel baut Metalldetektoren ab / EU-Türkei-Gespräche in Brüssel / Deutschen Autobauern drohen bis zu 50 Milliarden Euro Strafe / Peter Sellers inszeniert Mozart in Salzburg / Schwimmender Windpark in Schottland