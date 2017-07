Kaum jemand weiß, dass sich Arminio in seiner Jugend jahrelang vor den Nazis in einem Keller am Wiener Franz-Josefs-Kai verstecken musste. Denn als Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts drohte ihm die Deportation in ein Vernichtungslager und die Angst war sein ständiger Begleiter. Die Befreiung Wiens vor den Greueln des Nationalsozialismus im Jahr 1945 markiert den Beginn einer außergewöhnlichen Künstlerkarriere, die sich keineswegs nur auf den Bereich der Kinderunterhaltung beschränkte.



Mithilfe von ausgewählten Archivmaterialien aus den Jahren 1960 bis 1994 dokumentiert dieser Film das gesamte künstlerische Schaffen von Arminio Rothstein.