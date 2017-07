Arnold Schwarzenegger erinnert sich gern an früher. „Wir haben so viel Gaude gehabt in der Steiermark, das werde ich nie vergessen“, sagt er in einem ORF-Interview auf einer Geburtstagsfeier zu seinem 70er bei einem südsteirischen Weinbauer.



Doch Schwarzeneggers Erfolgsstory hat auch Schattenseiten. Er gestand, als Bodybuilder Anabolika genommen zu haben. In Österreich erntete der Gouverneur massive Kritik wegen der Todesstrafe in Kalifornien. Besonders schlimm für den „Terminator“ war die Trennung von seiner Ehefrau, der Kennedy-Nichte Maria Shriver. Der Grund: seine Affäre mit der Haushälterin, aus der auch ein unehelicher Sohn stammt. Das Band zu Familie und Freunden in der Steiermark ist nie gerissen. Bis heute pflegt er den Kontakt zu vielen Weggefährten. Christian Zechner hat einige von ihnen getroffen und zeichnet den konsequenten Weg Schwarzeneggers nach – vom Steirerbub zum Superstar.