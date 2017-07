heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pircher

Sommertour: Wir machen ein Erdschwein oder "a eingegrabene Sau" (1)

Die Sommertour führt unsere Kollegin Verena Pawel diese Woche nach Niederösterreich. Hier wollen wir eine "eingegrabene Sau" mit Norbert Payr zubereiten. Der Einkaufszettel für dieses Gerichtes ist etwas unüblich, daher brauchen wir auch ein wenig länger um alle Zutaten zu besorgen. Heute, am Beginn ihrer Tour, fährt sie in den Steinbruch von Greifenstein. Dieser hat Geschichte und hier werden wir auch die Steine für unsere "eingegrabene Sau" sammeln. Denn in dem Erdloch, worin die Sau dann eingegraben und gegart wird, muss die Glut gehalten werden. Und dazu brauchen wir eben die Steine, so wie man es schon vor hunderten Jahren auch gemacht hat.