Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Vietnam und Reis

Im Norden Vietnams ist das Delta des Roten Flusses das wichtigste Reisanbaugebiet der Region - hierher führt Sarah ihre Reise auf der Suche nach dem „weißen Gold“ und seiner vielfachen Verwendung.

Mit einem Mopedtaxi geht es auf den Markt und an einem der vielen Imbissstände macht Sarah erste Bekanntschaft mit Reis in Form von hauchdünnen Reiscrêpes mit unterschiedlichen Füllungen. Auf diesem Markt gibt es für Sarah ein Crêpe mit Fleisch und eines mit Ei, am nächsten Markt erwartet sie was ganz Spezielles: tanzende Marktfrauen, die jeden Tag eine Stunde zwischen ihren Marktständen tanzen – Sarah nennt das „Marktdisco“ und macht sofort auch mit.

Am nächsten Morgen geht es aufs Land zu den Reisfeldern und der Reisbäuerin Duc Thi Nguyen. In Vietnam ist der Nassreisanbau üblich, Sarah schlüpft in die bereitgestellten Gummistiefel und mit dem Ochsen geht es zum Pflügen und Eggen aufs Feld. „Der Ochse schont die Erde“ meint Frau Bar - anschließend werden die auf Matten vorgezogenen Reissätzlinge in den Boden geworfen – rückenschonend und „modern“. Duc Thi und ihre Familie baut auf 2ha Reis an, der Eigenbedarf pro Jahr beträgt 1400kg, pro Tag 4kg Reis für Mensch und Tier.

Frau Bar hat für Sarah eine Spezialität, die es normalerweise nur zu Neujahr gibt, vorbereitet. Es gibt Bánh Chung – den Neujahrskuchen. Das ist ein Gericht aus Klebreis, der zusammen mit pürierten Mungbohnen und Schweinefleisch eingepackt in Dong-Blättern, gekocht wird. Der ganze Kuchen hat großen symbolischen Charakter: Der Reis symbolisiert die Erde und die Steine, die Mungbohnen die Pflanzen und das Schweinefleisch die Tiere und den Menschen. Der zweite Tag ist vorbei und Sarah hat ihr zweites Reisgericht kennenglernt.

Doch damit noch nicht genug: am nächsten Tag macht sie sich auf und besucht die Reisnudelfabrik von Minhle und Bui Hang.

Die Reisnudel-Erzeugung in der kleinen Fabrik ist mühsam und wird mit einfachen Maschinen durchgeführt. Der gewässerte und somit gequollene Reis wird gemahlen, dabei entsteht ein flüssiger Reismehlteig, bei dem über mehrere Tage hindurch Wasser zugesetzt und wieder ausgewechselt wird. Damit wird die Säure reduziert, zum Schluss wird der Teig durch ein Tuch gesiebt und eine Reisemehlpaste bleibt über. Die Paste wird in große Tücher zu ca. 50kg verpackt und das restliche Wasser mit einer Presse herausgedrückt. Das Ergebnis ist ein trockener Reismehlblock, der gut haltbar ist und für die Nudelproduktion verwendet wird. Dafür wird der Block zerkleinert, in Wasser aufgelöst und sehr heiß durch die Nudelpresse gedrückt. Durch den Dampf verdickt der Teig, die Nudeln fallen in heißes Wasser und werden fertig gekocht und in kaltem Wasser abgeschreckt. Bui Hang und seine Familie kann mehr recht als schlecht von den Einkünften leben. Zum Abschluss wird Sarah zu einem Reisnudelsuppen-Essen eingeladen.

Am letzten Tag ist Sarah im Restaurant von Mai in der Altstadt von Hanoi zu Gast. Mai ist mit dem Franzosen Didier Corlou verheiratet und seit vier Jahren betreiben sie ihr „Madame Hien“. Zuerst geht es auf den Markt, um die Zutaten für gegrillten Hühnerschenkel mit Zitronengrasblätter zu besorgen. Auf dem Weg zurück ins Restaurant macht Sarah die Bekanntschaft mit den sogenannten Cola-Hühnchen, die an Straßenständen verkauft werden. Dosenrecyling auf vietnamesisch! Beim Abschlussessen serviert Mai zum Fleisch Reis, für Sarah die dritte Variante des „weißen Goldes“, nämlich in einem Tontopf, der nicht einfach geöffnet, sondern zerschlagen wird. Eine Tradition und gleichzeitig kulinarische Spezialität.

REZEPTE REISCRÊPES

In einer heißen^Pfanne eine hauchdünne Schicht Teig aus Reismehl und Wasser spiralförmig eingießen. Etwas gebratenes Schweinefaschiertes und ein rohes Ei mittig auf den Teig platzieren, abdecken und kurz braten lassen. Nicht zu kurz braten, sonst zerreißt der Teig, zu langes Braten, verbrennt ihn. Dann den Teig einrollen, auf einen Teller legen und mit frischen Kräutern servieren.



REISNUDELSUPPE

Für die Suppe etwas Glutamat und Schweinefleischstücke in einem Topf mit Wasser kochen. Schweinefett im Wok erhitzen. Darin klein geschnittenen Wasserfenchel andünsten, Glutamat zufügen und den Wok zur Seite stellen. Reisnudeln auf Schüsseln verteilen, mit etwas Suppe übergießen und wieder abgießen. Den Wasserfenchel auf den Nudeln verteilen und frische Sojasprossen beigeben. Streifen von Frühlingszwiebeln kurz in die Suppe tunken und auf den Reisnudeln verteilen. Das gekochte Schweinefleisch auf die Nudeln geben und Suppe darüber gießen.



BÁNH CHUNG REISKUCHEN

Für eine kleine quadratische Holzform 4 Bananenblätter so zuschneiden, dass ein großer Teil der Blätter über die Ränder hinausragt und den Boden bedeckt. Zuerst eine Schicht klebrigen Reis hineinstreichen. Darauf eine Schicht Mungbohnenmus verteilen. Ein Stück Schweinefleisch darauf legen. Darüber eine weitere Schicht Bohnenmus und Reis streichen. Zum Verschließen zwei gegenüberliegende Bananenblätter einklappen, dann die beiden anderen. Mit einem Bast ringsum gut zuschnüren, das Paket aus der Holzform nehmen und in einem Topf mit Wasser 6 Std. kochen. Danach die Bananenblätter vorsichtig aufklappen und entfernen. Den Reiskuchen portionieren.



REIS IM TONTOPF

Hühnerfleisch mit Haut in mundgerechte Stücke schneiden. Zitronenblätter fein schneiden und über das Fleisch streuen. Einen Schuss Fischsauce und etwas Kurkumasaft (Gelbwurzsaft) darüber gießen, alles umrühren und ziehen lassen. In der Zwischenzeit Reis in einen kleinen Tontopf mit Hühnerfond gut bedecken. Braunen Kardamom und Sternanis zerkleinern und zufügen. Zimtstange halbieren, zerbrechen und zum Reis geben. Etwas Fischsauce (wird wie Salz verwendet) zugießen. Duftpilze und einen Hauch Currymischung beigeben. Den Tontopf abdecken, auf den Herd stellen und köcheln lassen. Zitronengrasstängel spalten, die marinierten Hühnerstücke darin einklemmen und festbinden.

Einige Hühnerstücke in ein paar Zitronenblätter einwickeln und mit Zahnstocher fixieren. Nachdem der Reis gar ist, den Tontopf weitere 15 Min. im Rohr backen. Hühnerstücke auf dem Grill braten. Tontopf abdecken, einen Teller auf die Öffnung legen und umdrehen. Über den Boden des Topfs kurz ein feuchtes Tuch legen, abnehmen, den Topf zerschlagen und den Reis genießen. Hühnerfleisch in eine Sauce aus Fischsauce, Chiliöl, Knoblauch und Zitronenblättern tunken.