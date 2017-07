Kennen Sie Weinhaus? Nein? Wundern Sie sich nicht. Nicht jeder, der in Währing, dem 18. Wiener Gemeindebezirk wohnt, würde diesen Ortsnamen zuordnen können. Da findet man schon eher das Schafbergbad, die Vorortelinie nach Salmannsdorf und zum Pötzleinsdorfer Schloßpark.

Im zauberhaften Gartenpavillon der Villa Brauer werden in einer lockeren Gesprächsrunde Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit in Währing ausgetauscht: Es plaudern die Sängerin Timna Brauer, die Komponistin Gabriele Proy, Franz Bartholomey, erster Solocellist bei den Philharmonikern und der Designer Matthias Peschke.