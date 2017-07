Rosamunde Pilcher - Stunden der Entscheidung

Inhalt

Christabel hat nach ihrem Schulabschluss zwei Jahre in den USA gelebt. Einige Tage vor ihrem 20. Geburtstag wird sie in Schottland auf dem elterlichen Gut erwartet. Sam, ein Angestellter ihrer Eltern, freut sich über Christabels Heimkehr ganz besonders. Seit ihrer Kindheit liebt er das Mädel. Umso entsetzter ist Sam, als Christabel mit einem jungen Mann ankommt, den sie noch an ihrem Geburtstag heiraten will.



Koproduktion ZDF/ORF