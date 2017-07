Dobar dan Hrvati

Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) 28. Kindercamp in Stinatz

*) "Auf den Spuren der Ahnen" gastiert in Weingraben

*) Tanzwettbewerb "Drmeš da" in Zagreb

*) Viverica zu Gast im Kindergarten Trausdorf

*) Ausstellung Glasobjekte in Großwarasdorf



Moderation: Marin Berlakovich

Redaktion: Jurica Csenar