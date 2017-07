Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:



*) Die Eröffnung des Carintischen Sommers nutzte Minister Thomas Drozda, um Südkärnten und das Museum Liaunig in Neuhaus/Suha zu besuchen.



*) Beim fünften internationalen Jugendcamp am Tanzenberg/Plešivec lernten die Teilnehmer verschieden Weltreligionen kennen und suchten Wege für ein friedliches Miteinander.



*) Seit September 2007 verfügt die Gemeinde Zell/Sele in Zusammenarbeit mit dem zweisprachigen Kindergarten in Ferlach/Borovlje über eine eigene Kinderbetreuung. Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert.



*) Per Rad oder zu Fuß ist bis Mitte September gesellschaftskritische Kunst an den Wasserstraßen Klagenfurts im Rahmen eines UNIKUM Projekts erreichbar.



*) Die Sensation im ÖFB-Cup blieb aus: der Slowenische AK verlor gegen den Aufsfteiger in die erste Liga Hartberg klar mit 0:5.



Moderation: Magdalena Kropiunik

Redaktion: Marijan Velik