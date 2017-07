Mord in bester Gesellschaft - Der Tote im Elchwald

Eine Einladung zu einem Vortrag über die Jagd führt Psychiater Wendelin Winter und seine Tochter Alexandra nach Schweden. Während Wendelin nobel am Gut vom Werftbesitzer Gunnar Larsson (Miguel-Herz Kestranek) untergebracht ist, schließt sich Alexandra einer Gruppe von Naturschützern in einem Outdoor-Camp an. Gunnar veranstaltet am nächsten Tag eine Elchjagd, zu der Wendelin herzlich eingeladen ist. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dabei auf seine Tochter zu stoßen, die zusammen mit anderen Tierschützern gegen die Jagd protestiert. In der allgemeinen Aufregung verliert Wendelin Anschluss an die Jagdgesellschaft und irrt im Wald herum. Plötzlich hört er einen Schrei und entdeckt bald darauf einen leblosen Körper auf dem Waldboden.

Inhalt Psychiater Wendelin Winter soll in Schweden einen Gastvortrag über die Jagd halten. Dankbar nimmt er die Einladung auf das herrschaftliche Gut von Gunnar Larsson an. Der reiche Werftbesitzer veranstaltet eine traditionelle Elchjagd, an der Wendelin teilnehmen darf, um sich für seinen Vortrag vorzubereiten. Als nicht nur Großwild, sondern auch ein Mitglied der feinen Gesellschaft bei der Veranstaltung ins Schussfeld gerät, ist Wendelins kriminalistischer Spürsinn gefragt.



Koproduktion Mona Film/ORF



Als Hörfilm in Zweikanalton Deutsch/Deutsch gesendet

DARSTELLER

Fritz Wepper (Wendelin Winter)

Miguel-Herz Kestranek (Gunnar Larsson)

Annekathrin Bach (Birge Bergström)

Bernhard Schir (Malte Hendriksson)

Sophie Wepper (Alexandra Winter)

Bernhard Bettermann (Pelle Carlsson)

Andreas Guenther (Ole Lindberg)

REGIE

Peter Sämann

DREHBUCH

Rolf-René Schneider

KAMERA

Gero Lasnig

MUSIK

Mick Baumeister

(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)