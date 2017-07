Den Anfang macht die Dalfazalm von Renate und Georg Moser auf knapp 1700m Seehöhe im Rofangebirge gelegen. Hier ist der Kaiserschmarren nach altem Hausrezept längst kein Geheimtipp mehr!



Am Enzianweg wandert Harry weiter zur Erfurterhütte zu Kornelia und Raimund Pranger, die diese Alpenvereinshütte den vierten Sommer bewirtschaften. Auf der Gaisalm in Pertisau im Karwendelgebirge trifft Harry Daniela Neuhauser in Kapitänsuniform, denn sie ist die erste Frau Kapitän in Tirol bei der Achensee-Schifffahrt und Wirtin der Gaisalm. Auf der Gramaialm bekommt Harry Kaspressknödel serviert, hier arbeiten Gabi und Adi Rieser. Ihre Zwillingen Martin und Michael haben Harry mit einem Zwillingsscherz in die Irre geführt, schlussendlich sitzen alle gemütlich zusammen und Harry erfährt noch einiges aus dem Leben der leidenschaftlichen Hüttenwirte.