Alltagsgeschichte Das kleine Gl├╝ck im Schrebergarten

"Best of" - Wiedersehen: In dieser 1992 entstandenen Folge entführt Elizabeth T. Spira die Zuschauer in die Welt der Kleingartenanlagen. Sie bieten Ruhe und Geborgenheit in einer hektischen Welt, sie sind Orte zum Träumen, aber auch zum Tratschen und Streiten – die Schrebergärten sind eine kleine Welt für sich.