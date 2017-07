sehenswert - Das internationale Festival "La Strada" feiert sein 20-jähriges Jubiläum lesenswert - Der Facebook-Roman "Komme, was wolle" von Friedrich Hahn hörenswert - Der österreichische Regisseur Nikolaus Habjan inszeniert die Feenoper "Oberon" in München

Die kulturWoche

Auch die sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum. Echte Hassbotschaften wird man so hoffentlich langsam in den Griff bekommen. Deutlich schwerer tut man sich im Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren. mehr ...

Die kulturTipps

Festivaltipp: La Strada/ Graz

Wenn Clowns den Grazer Straßenverkehr regeln, Akrobaten durch die Lüfte wirbeln oder Menschen in vier Metern Höhe auf einem Stuhl an Hauswänden sitzen, gehen in Graz die Uhren anders und das Festival "La Strada" über die Bühne. mehr ...