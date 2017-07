ZIB

UNO-Krisensitzung wegen Eskalation am Tempelberg / In Polen sind wieder Tausende gegen die umstrittene Justizreform auf die Straße gegangen / Misshandlungsvorwürfe: Zwei Polizisten in Wien suspendiert / Venezuelas Opposition ruft zu Massenprotesten gegen Maduro auf / In Rom droht die Wasserversorgung knapp zu werden / Das Fest zur Eröffnung der Salzburger Festspiele