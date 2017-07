Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg Ich bin Carmen

Im Mittelpunkt der heurigen Bregenzer Festspiel-Produktion "Carmen" steht eine temperamentvolle und freiheitsliebende Frau, die sich von niemandem bestimmen lassen will. Der Stoff birgt Brisanz in sich: Liebe, Verführung, Schmuggel, Eifersucht und Mord - ein Wechselbad der Emotionen auf der größten Seebühne der Welt.

Die Dokumentation zeigt die Arbeit der britischen Bühnenbildnerin Es Devlin und begleitet Kostümbildnerin Anja Vangh Kragh. Sie kombiniert diese Porträts mit den Highlights aus der Oper. Festspiel-Intendantin Elisabeth Sobotka und Carmen-Darstellerin und Opernsängerin Gaelle Arquez sprechen über das Stück, die Hauptrollen "Carmen" und "Don José" sowie über die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft.