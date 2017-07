Zeit im Bild

Streit um Tempelberg: Israel montiert neue Kameras / Proteste in Polen gehen weiter / Das Problem Italiens mit dem Flüchtlingseinsatz am Meer / Immer mehr Flüchtlinge wollen nach Spanien / Zu wenig Wasser und Brände in Italien / Wahlkampf im Internet wird immer wichtiger / Rezepte der Wissenschaftler gegen Demenz / Verwüstungen durch Mure im Pongau / Salzburg-Gastspiel von Teodor Currentzis