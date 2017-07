Neue Freunde, neues Glück

Nach 35 gemeinsamen Jahren wird Nele von ihrem Mann verlassen. Er hat sich eine Jüngere gefunden. Nele ist gekränkt und kommt mit der Situation, plötzlich allein zu sein, nur schwer zurecht. Erst eine unverhoffte Erbschaft verspricht Besserung. Ihr Onkel vermacht Nele eine hübsche Villa, in der sie eine Senioren-WG gründen will. Gemeinsam mit dem charmanten Rupert und der herzkranken Fina stürzt Nele sich mit vollem Einsatz in das Projekt. Doch Ärger lässt nicht lange auf sich warten.



Koproduktion ARD/ORF