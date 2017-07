Seitenblicke Weekend

Die Carmen und die K├Ânigin vom Weinberg

Zu einem SB Weekend begrüsst Alexander Hofer. In der heutigen Ausgabe werfen wir einen Blick auf die Festspiel- und Sommertheaterpremieren der letzten Tage, von Bregenz bis in die Wachau. In Weissenkirchen steht in dieser Saison ein prominentes Ensemble auf der Bühne der Wachau-Festspiele, am Bodensee wurde das gesellschaftlich bedeutendste Festival Vorarlbergs mit Gästen aus ganz Österreich und den Nachbarländern eröffnet.