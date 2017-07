Sommer, Sonne, Stars und Hits

Barbara Schöneberger und Alfons Haider haben zum Sommerevent geladen, und bereits fix zugesagt haben: Melanie C, Sydney Youngblood, Andrea Berg, Semino Rossi, Nathan Trent, Julian le Play, Flowrag, Norbert Schneider, DJ Ötzi, The Rats are Back, Anita und Alexanda Hofmann, Ben Zucker und LiZZA.