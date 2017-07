Bewusst gesund - Das Magazin

Willensstark –Nach Schlaganfall zurück ins Leben

In Österreich erleiden etwa 20.000 Personen pro Jahr einen Schlaganfall. Dabei kommt es zu einer Blutung im Gehirn, die schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben kann, wenn die Patienten nicht rasch auf eine entsprechende neurologische Station, eine sogenannte Stroke-Unit, kommen. Das Motto lautet: „Time is brain“. Denn Gehirnschädigungen können nur dann begrenzt werden, wenn Anzeichen für einen Schlaganfall, wie etwa neurologische Ausfallserscheinungen, rechtzeitig erkannt werden und früh mit der Rehabilitation begonnen wird. So erging es auch dem 56-jährigen Steirer Johannes Maierhofer, der ohne Vorwarnung plötzlich zusammenbrach und nur durch rechtzeitige medizinische Versorgung und einen unglaublichen Lebenswillen wieder ein fast normales Leben führen kann. Bewusst gesund hat er seine Geschichte erzählt.



Gestaltung: Denise Kracher-Tiapal