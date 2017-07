Zeit im Bild

Umstrittene Justizreform in Polen nimmt nächste Hürde - Dazu Liveberichte aus Warschau / Debatte um Äußerungen von FPÖ-Mandatar Hübner / Militärspitäler sollen für alle geöffnet werden / Krisenstimmung in türkischen Badeorten / Macht London neue Brexit-Vorschläge? / Leben in der Pufferzone in der Ostukraine / Nach der Jedermann-Premiere bei den Salzburger Festspielen / Vorschau auf das Fußball-EM-Spiel der Frauen gegen Frankreich