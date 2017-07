Wege zum Glück Kapitel 369

Paula kommt vom Internat heim. Eigentlich wollte Nina ihrer Tochter einen warmherzigen Empfang bereiten, doch das ist nicht so leicht. Denn wieder werden all ihre Bemühungen durch den Aberwitz einer Person zunichte gemacht, die ihren Gefühlshaushalt schon mehrfach durcheinander gewirbelt hat: Max. Unangemeldet taucht er auf und sorgt für Missstimmung unter der dreiköpfigen Eskorte. In der Manufaktur brodelt inzwischen die Gerüchteküche.



Koproduktion ZDF/ORF