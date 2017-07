Die Rosenheim-Cops Der Schlüssel zum Tod

Als der Schlüsseldienstinhaber Alfred Seidl von seinem Balkon in die Tiefe stürzt, scheint auf den ersten Blick Selbstmord vorzuliegen - auch deshalb, weil Seidls Firma in letzter Zeit ziemlich schlecht gelaufen ist. Aber dann tauchen Hinweise auf, die einem Freitod ganz klar widersprechen. So stellt die Pathologin Dr. Kern bei der Obduktion erstaunt fest, dass das Opfer kurz vor dem Sturz mit einem Schlag in den Nacken betäubt worden sein muss. Überdies hatte Seidl ein paar tödliche Neider und Feinde.