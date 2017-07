Die Barbara Karlich Show Ich wurde betrogen und bin froh darüber

Hand aufs Herz: Können sie sich vorstellen, dass jemand froh darüber ist, betrogen worden zu sein? Genau das sagt aber die Mehrheit der heutigen Gäste. Sie können – zumindest im Nachhinein - den Betrug, den sie in den verschiedensten Ausformungen erfahren haben, sogar als wichtige Erfahrung in ihrem Leben betrachten, denn aus Schaden wird man klug, meinen sie.

Waltraud, 67, Künstlerin aus dem Burgenland,

lebt, wie sie sagt, in zwei Welten. "Die eine Welt ist die mit Mann, Kindern und Bekannten, die andere ist die künstlerische Welt in meinem Atelier.In dieser künstlerischen Welt lebe ich wie in einer glücklichen Luftblase, wo alles Schlechte verpufft." Betrug, Boshaftigkeiten oder Anfeindungen lässt Waltraud da nicht an sich heran. "In jungen Jahren wurde ich von Künstlerkollegen beneidet und angefeindet. Das war Betrug an unserer Freundschaft", erinnert sie sich. Seither arbeitet sie als Einzelgängerin. "Aus Betrug lernt man ja auch. Man muss immer schließlich damit rechnen, dass einem jemand etwas antut.“