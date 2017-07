Für die erfolgreichste Oper des französischen Komponisten entwirft die britische Ausnahmekünstlerin Es Devlin das gigantische Bühnenbild im Bodensee. In ihren Kulissen traten Popstars wie Adele, U2, Take That und Kanye West auf. Gemeinsam mit dem dänischen Regisseur Kasper Holten entwirft sie eine Oper über Schicksal und Besessenheit eingebettet in den schönsten Melodien inmitten der traumhaften Kulisse des Bodensees.