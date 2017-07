heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Heute Nacht hat ein schweres Seebeben das östliche Mittelmeer erschüttert. Betroffen waren vor allem die Insel Kos in Griechenland und die Stadt Bodrum in der Türkei. In Kos waren noch viele Menschen auf der Straße als um halb zwei die Erde heftig gebebt hat. Da Beben mit der Stärke 6,7 löste eine Panik aus. Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen, nehr als 100 Menschen wurden verletzt. Das Ausmaß der Schäden wurde erst bei Tageslicht sichtbar: Viele historische Gebäude sind eingestürzt. Dazu begrüßen wir bei uns den Erdbebenexperten Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Lenhardt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

Seit Jänner berichten wir über ein spannendes Langzeit-Experiment: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace testet im Labor verschiedene Lebensmittel, wie lange sie über das auf der Packung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus halten. Die Ergebnisse sind erstaunlich – mittlerweile sind manche Lebensmittel bereits sechs Monate abgelaufen und wir berichten heute, was immer noch mikrobiologisch und sensorisch in Ordnung und genießbar ist.

Heute geht es bei uns um das Sofa. Der Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet „gepolsterte Ruhebank“. Das Sofa hat eine lange Geschichte und eine große Zukunft. Denn das gute alte Sitzmöbel in verschiedensten Größen, Farben, Formen und Materialien ist heute mehr denn je das Zentrum unseres Privatlebens.

Während türkischstämmige Comedians, wie Kaya Yanar oder Bülent Ceylan, in Deutschland Hallen füllen, blieb das Ethno-Kabarett in Österreich bis dato weitgehend unbemerkt. Mit Jack Nuri aus Ottakring soll sich das jetzt ändern.

Stargast: Radek Knapp

In den 90er Jahren erhielt der aus Polen stammende Wiener Autor Radek Knapp vom großen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki wohl eines der besten Komplimente: „Dieser Autor hat Witz, Piff, Humor“. Dies beweist der immer wieder in seinen Erzählungen und Romanen in denen er seine ironisch-flotte Schreibweise weiter perfektioniert. Seine aktuelle Erzählung „Der Mann, der Luft zum Frühstück aß“ handelt von einem jungen Polen der nach Österreich kommt und beschreibt verschiedene einschlägige Erlebnisse von Walerians Leben in Wien. Wir freuen uns auf unseren heutigen Stargast Radek Knapp.