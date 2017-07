Inhalt

Der Mord am Mitarbeiter eines Luftfahrtunternehmens führt Hauptkommissar Voss, Kollege Heymann und den jungen Kommissarsanwärter Tom Kupfer mit der Dresdner Kriminalistin Annabell Lorenz zusammen. Lorenz vermutet hinter der Tat ein Wirtschaftsverbrechen, da das Opfer Bastian Lehnhoff kurz zuvor einen Schaden in Millionenhöhe vereiteln konnte. Ein in Firmenbesitz befindliches, revolutionäres Patent sollte gestohlen werden. In Lehnhoffs Betrieb stoßen die Ermittler jedoch auf eine Mauer des Schweigens.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss)

Stefanie Stumph (Annabell Lorenz)

Ludwig Blochberger (Tom Kupfer)

Michael Ande (Gerd Heymann)

Christina Rainer (Franziska Sommerfeld)

Filip Peeters (Friedrich Berndorfer)

Ulrike Krumbiegel (Veronika Berndorfer)

Golo Euler (Paul May)

REGIE

Marcus Weiler

DREHBUCH

Sven Poser

Elke Hauck

KAMERA

Michael Tötter

MUSIK

Eberhard Schoener