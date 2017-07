Die Barbara Karlich Show Was andere ├╝ber mich denken, ist mir egal

Jean-Paul, Entertainer aus der Schweiz,

steht gerne im Rampenlicht. "Ich polarisiere gerne, und solange ich mich wohl fühle und vertreten kann, was ich mache, ist es mir auch vollkommen egal, was andere über mich denken oder reden." Früher war er als Banker am Finanzmarkt tätig, bis er sein Leben ändern wollte und in die Erotikbranche wechselte. "Ich bin da irgendwie hineingerutscht und es hat mir dann auch gleich Spaß gemacht. Nicht jeder in meinem Umfeld hat das gut gefunden, aber das war mir egal."