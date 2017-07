Am Schauplatz Gericht Der "zuagroaste" Nachbar

Bei den vielen Nachbarschaftsstreitigkeiten, die an die Redaktion von „Am Schauplatz Gericht“ herangetragen werden, fällt oft eines auf: Einer der Streitteile ist ein „Zuagroaster“, der am neuen Wohnort aneckt. Die neuen Gemeindemitglieder kennen die örtlichen Gepflogenheiten nicht und verstoßen nicht selten gegen ungeschriebene Regeln.

Herr K. aus Bayern ist in die schöne Bergwelt der Steiermark gezogen. Er hat seinem jetzigen Nachbarn ein großes Haus abgekauft und sich angeblich einige andere Dinge mit ihm ausgemacht: ein Zufahrtsrecht und Nutzungsrechte am Nachbargrund. Das Problem: all das soll mündlich passiert - und mit Handschlag besiegelt worden sein. Mit seinem Nachbarn steht er jetzt immer wieder vor Gericht. Der versperrt ihm mit einem Traktor die Zufahrt, legt an der Grundgrenze einen stinkenden Misthaufen an und würde ihm mit allen Mitteln das Leben schwer machen. Der Mann aus Bayern glaubt, den Hintergrund zu kennen: Er hat 30 Asylwerber in seinem Haus aufgenommen und das wäre dem Nachbarn nicht recht.