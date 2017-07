heute leben

Sommertour: Kärntner Brillenschaf | Gay Cops Austria | Wirtschaftstalk mit Christoph Varga | Die Unbezahlbaren: Wasserrettung | Alexandra Meixner - Race Across America | Traum: Zuckerlwerkstatt | Blumendeko mit Gartenblumen | Premiere in Amstetten: Hair | Stargast: Marc Pircher

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Unsere Kollegin Verena Pawel ist heute mit dem Wirt Gottfried Bachler unterwegs zum Eierhof Anderle wo auch das Kärntner Brillenschaf gezüchtet wird. Anschließend daran wird am Gasthof Bachler gekocht.

In einer Männerbastion sich als Homosexueller oder Transperson zu outen ist extrem schwierig, besonders im Berufsfeldern wie der Polizei. Homosexuelle Polizisten und Polizistinnen haben sich daher vor zehn Jahren zum Verein "GayCopsAustria" zusammengeschlossen. Aber nicht alle haben so viel Akzeptanz erfahren, wie die drei Mitglieder, die wir Ihnen jetzt vorstellen.

Wirtschaftstalk mit Christoph Varga

In Salzburg gibt es seit Jahren heftige Debatten über eine geplante Hochspannungs-Stromleitung. Damit soll die sogenannte 380 Kilovolt-Leitung durch Österreich fertig gestellt werden. Es gibt massive Einsprüche gegen das Projekt - darüber berät in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht. Und wieder einmal gibt es Diskussionen darüber, ob in Österreich ungeliebte Infrastruktur-Projekte ewig verzögert werden können. Dazu ist heute Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, bei uns.