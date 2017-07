STÖCKL.

Der erst 22-jährige Alexander Schauer erkundet Städte auf seine ganz eigene Weise: Als Parkour-Athlet springt er über Häuserschluchten, hüpft von Balkonen und macht Saltos über Treppen und Geländer. Anfang Juni landete der gebürtige Oberösterreicher mit einem Video seiner Künste einen Internethit. Die Aufnahme seines spektakulären Hindernis-Parkourlaufs in China wurde über 62 Millionen Mal angeklickt.



Unternehmer Hannes Jagerhofer kennt sich mit Trendsportarten bestens aus: Er ist Veranstalter der Beachvolleyball-WM, die ab Ende Juli erstmals auf der Wiener Donauinsel stattfindet. Dabei ist der Unternehmer und zweifache Vater selbst gar kein Partymensch und genießt die wenigen Auszeiten vom stressigen Manager-Alltag auf seiner Alm in Kärnten beim Traktorfahren und Waldarbeiten.



Schauspielerin Elke Winkens steht derzeit auf der Rosenburg auf der Bühne. Im Stück „Schlafzimmergäste“ geht es um Liebe, Beziehung und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Wie geht es der privaten Elke Winkens mit den Herausforderungen des modernen Beziehungslebens?



Zukunftsforscher Matthias Horx gibt in STÖCKL. Einblicke in die Zukunft der Liebe. Zwischen Sexrobotern und Online-Dating-Plattformen entwirft er künftige Szenarien des Zusammenlebens und ist sich dabei sicher: Im Kern bleibt die Liebe doch immer analog!