Medikamente und deren Nebenwirkungen

Der Medikamentenkosum in Österreich ist im europäischen Vergleich hoch: pro Jahr werden bei uns über 120 Millionen Arzneimittel verschrieben.

Den Satz: "Über unerwünschte Nebenwirkungen informieren Arzt oder Apotheker" kennt wohl jeder aus der Werbung. Aber genau hier schlägt jetzt die Agentur für Gesundheit, die Ages, Alarm: denn unerwünschte Effekte von Arzneien werden viel zu selten gemeldet. Woran das liegt und warum Rückmeldungen so wichtig sind, hat Onka Takats recherchiert.



Besonders Tragisch ist der Fall eines vierjähriges Kindes. Es bekommt einen gängigen Hustensaft verabreicht und ist wenige Stunden später tot. So passiert vor zwei Jahren im niederösterreichischen Kritzendorf. Das Mädchen ist an einer kaum bekannten Nebenwirkung des codeinhältigen Arzneimittels verstorben.



Was dem einen Patienten hilft kann beim nächsten wirkungslos sein oder unerwünschte Nebenwirkungen hervor rufen. Denn die Einnahme-Empfehlungen in den Beipacktexten von Medikamenten gehen von einem Durchschnittsmenschen aus: durchschnittlich groß, schwer und gesund. Mithilfe eines sogenannten "pharmako-genetischen Tests" können Wirksamkeit und Verträglichkeit von Arzneistoffen für jeden Menschen genau untersucht werden. Und so einen Gen-Test gibt es seit kurzem auch in unseren Apotheken. Ob wir davon tatsächlich profitieren und ob das eine Revolution in der Arzneimittel-Therapie sein kann, das haben wir uns auch angesehen.



Zu Gast im Studio ist der pharmazeutische Biologe, Dr. Theo Dingenmann.