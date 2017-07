Die Rosenheim-Cops Auftakt zu brandneuer Staffel!

Inhalt

Wahrsagerin Magda Schäfer weiß, was Ratsuchende hören wollen. Ausgestattet mit guter Menschenkenntnis kitzelt sie aus jedem die geheimen Wünsche heraus. Gleichwohl lässt die Zufriedenheit einiger Kunden offenbar zu wünschen übrig. Erschlagen wird Frau Schäfer eines Morgens am Grab ihrer Mutter aufgefunden. Ins Visier der Cops gerät ein Bauunternehmer, den ihre Vorhersagen einen großen Auftrag gekostet haben. Aber auch Floristin Marianne Gruber hatte auf das Mordopfer eine enorme Wut.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Igor Jeftic (Sven Hansen)

Michael A. Grimm (Tobias Hartl)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Carin C. Tietze (Marianne Gruber)

REGIE

Walter Bannert