ZIB

Deutschland verschärft Reise-Hinweise in die Türkei / Trump wendet sich von seinem Justizminister ab / Integration Hauptthema bei Besuch von italienischem Außenminister / Heute endet in Brüssel die erste Woche der Brexit-Verhandlungen / Dazu eine Live-Schaltung nach Brüssel / Grasser-Prozess droht Verschiebung / Studie weist Österreich als Land mit den meisten Wohnungs-Neubauten aus / Erster EasyJet-Flug mit Österreich-Lizenz gelandet / Verregnete und umjubelte „Carmen“-Premiere in Bregenz