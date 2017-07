heute konkret

WhatsApp Kettenbriefe

Kettenbriefe verursachen bei Kindern große Angst, weil sie fürchten, dass die Drohungen wahr werden könnten. Sie können die einschüchternden Inhalte schlecht beurteilen, leiten diese vorsorglich an ihre WhatsApp-Kontakte weiter und tragen so zur großen Reichweite der Kettenbriefe bei.

Wir fragen heute nach, wie es zu solchen Kettenbriefen immer wieder kommt, und welchen Zweck diese erfüllen sollen.



Verängstigte Kinder können sich rund um die Uhr kostenlos an die Beratungshotline Rat auf Draht unter der kostenlosen Telefonnummer 147 sowie online unter www.rataufdraht.at wenden.