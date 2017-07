WELTjournal Türkei-Putsch - Ein Jahr danach

Unser Korrespondent Jörg Winter hat die dramatischen Vorgänge in der Türkei nach dem niedergeschlagenen Putsch selbst miterlebt und in den Tagen und Wochen danach fast rund um die Uhr berichtet. Für das WELTjournal hat er über Monate Menschen begleitet, deren Leben sich durch den Putschversuch und seine Folgen massiv verändert hat: Familien, deren Soldatensöhne jetzt als Verräter im Gefängnis sitzen, Journalisten wie Can Dündar, der aus dem Exil in Berlin gegen Präsident Erdogan ankämpft, in Ungnade gefallene Uni-Lehrer, die als Staatsbürger zweiter Klasse um ihre Existenz ringen. Aber auch die offiziellen Helden des Putsches kommen zu Wort, die sich den Panzern mutig entgegengestellt haben. Jörg Winter porträtiert ein Land auf der Suche nach Halt und zeigt in persönlichen Begegnungen Stimmen, die bereits in den Tagen nach dem Coup vor einer düsteren Zeit warnen und die Recht behalten sollten.