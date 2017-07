heute leben

Sommertour: Reinanken vom Millstättersee | Leben mit der "Schmetterlingskrankheit" | Recht: Pauschalreisen | Made in Austria | Mag. Sonja Burghard | Florian Prückl - Beruf Schnapsbrenner | Mode: "Samt" | Schlagerstars in Mörbisch | Stargast: Jakob Busch

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Epidermolysis bullosa ist eine komplizierte Bezeichnung für eine seltene, chronische und schmerzhafte Krankheit. Gemeint ist die 'Schmetterlingskrankheit' - d.h. die Haut der Betroffenen ist genauso verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. In Imst hat uns ein 21jähriger Tiroler einen kleinen Einblick in seinen Alltag gewährt.

Urlaubszeit ist Reisezeit. Schön ist es, wenn alles ohne Probleme abläuft. Nur ist das leider nicht immer so. Bei Pauschalreisen treten immer wieder Mängel auf. Auch Flugverspätungen sind ein massives Ärgernis. Welche Entschädigungen einem zustehen - dazu begrüßen wir heute wieder Rechtsanwalt Dr. Stephan Gruböck.

Für Kultur, Natur und hohe Lebensqualität - dafür ist Österreich bekannt und beliebt. Aber es muss nicht immer nur die Mozart- und Schneekugeln sein. Nein, die heimischen Kreativen haben viel mehr zu bieten. Das designforum Wien stellt das "Design made in Austria. Sold Worldwide." ins Rampenlicht.

Florian Prückl ist ein Edelbrandsommelier der mit seinen eigenen Destillaten bereits hochprozentige Erfolge feiern konnte. Mit 18 Jahren gewann der Oberösterreicher mit seinem ersten Edelbrand die Goldmedaille bei einer internationalen Meisterschaft und das ausgerechnet in der Königsdisziplin: Vogelbeere. Florians Leidenschaft für seinen Beruf hat er seit seiner frühesten Kindheit. Einen anderen Berufswunsch gab es für ihn nie.

Mode: "Samt"

Es ist zwar erst Mitte Juli aber in der Modewelt heißt das genau gar nichts. Denn die wissen schon längst was Frau im Herbst/Winter tragen wird, nämlich Samt. Und dieser weiche Stoff wird allmählich zum Permatrend. Wie das luxuriöse Material in der nächsten kalten Saison getragen wird, präsentiert uns jetzt unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl.