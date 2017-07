Seitenblicke Gourmet

*Das Rezept...

Krumbacher Lachsforelle mit Erdäpfel-

Liebstöcklcreme & Mangold (f. 4 Pers.)

Gebratene Lachsforelle

600-700 g Lachsforellenfilet

Koriander aus der Mühle

1 Zweig Thymian

1 Knoblauchzehe

15g Butter

Salz

Pfeffer

1EL Pflanzenöl

Das Lachsforellenfilet portionieren (vorzugsweise von einer 1,5-2 kg Lachsforelle) mit einem Zweig Thymian, Butter, Knoblauch in der Pfanne auf der Hautseite anbraten. Den Fisch

herausnehmen, die angebratene Haut abziehen und in der Pfanne knusprig weiterbraten. Die Fischstücke in warmer Butter mit Thymian und Knoblauch confieren.

Liebstöckl-Erdäpfelcreme

Liebstöcklcreme:

100g Liebstöcklblätter frisch

100g Petersilblätter frisch

100g Schlagobers flüssig

Die Blätter blanchieren, mit dem Obers mixen und in Gläser füllen, luftdicht zur Lagerung (bis

zu 2 Wochen) kalt stellen.

500g Erdäpfel mehlig gekocht, passiert, heiss

130 g Butter kalt

ca. 1/8l Milch, Salz, Muskat

In die heissen Erdäpfel die kalte Butter einschlagen, mit heißer Milch cremig rühren, mit Salz und Muskat abschmecken.

Die kalte Liebstöcklcreme nach Belieben in das heiße Erdäpfelpüree rühren, anrichten.

Eingelegten Mangold

400g Mangoldstangen geschnitten

Marinade zum Einlegen von Gemüse & Früchten

300ml Weißweinessig 200ml Weißwein 500g Zucker ½ Zimtstange 1KL Pfefferkörner 1

Lorbeerblatt 20g Ingwer frisch 1KL Korianderkörner 1KL Senfkörner 1 Stange Zitronengras

Alle Zutaten gemeinsam aufkochen. Die Mangoldstücke roh in Gläser geben und mit der

kochend heißen Marinade übergießen. Fest verschließen und kühl lagern.

Die Mangoldblätter kann man mit etwas Schweineschmalz und Knoblauch in der Pfanne knusprig braten und zum Anrichten verwenden.