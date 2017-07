Wege zum Glück Kapitel 364

In der Porzellan-Manufaktur herrscht hektische Betriebsamkeit. Ein gigantischer Auftrag fordert von der Belegschaft vollsten Einsatz. Im Trubel der Ereignisse gelingt es Nina nicht, ihr Gewissen zu erleichtern. Als Max erfährt, dass Ben nichts von ihrer gemeinsamen Nacht weiß, sieht er darin ein gutes Zeichen und will um ihre Liebe kämpfen. Auch Annabelle hat es momentan nicht leicht. Helena zieht alle Register, um ihr Leben in tausend Stücke zu zerreißen.



Koproduktion ZDF/ORF